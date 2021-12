Pese a batir todos los récords posibles y ser el mejor equipo de la temporada regular, quedó eliminado en semifinales de Conferencia Este, a manos de New York City, en un hecho que ya es "costumbre" en la liga.

New England Revolution es la nueva víctima de la 'maldición' del trofeo Supporters' Shield en MLS

En la que puede ser considerada una de las grandes sorpresas de la temporada 2021 en la Major League Soccer (MLS), ha quedado eliminado el mejor equipo de la fase regular, New England Revolution, tras caer como local en definición por penales ante New York City FC.

De nada le sirvió a la franquicia de Massachusetts romper el récord de más puntos conseguidos, superando lo hecho en 2019 por Los Angeles FC de Carlos Vela; tener al mejor portero de la liga en Matt Turner y al mejor entrenador en Bruce Arena. De nada, porque ya no están en Playoffs.

La eliminación de New England no hace otra cosa más que ratificar la maldición del trofeo Supporters' Shield, que se entrega al mejor equipo de temporada regular en MLS, y que en la mayoría de las ocasiones, no le garantiza quedarse al final con el título. A las pruebas nos remitimos.

La maldición del Supporters' Shield en MLS tiene nueva víctima



De las 26 temporadas de la liga estadounidense, 15 equipos se han quedado con la presea, siendo DC United y Los Angeles Galaxy los más ganadores, con cuatro cada uno; de las cuales, sólo en siete ocasiones se coronaron campeones, la última en 2017, con Toronto FC.

De hecho, en las últimas cuatro ediciones de los MLS Playoffs, todos los primeros sembrados de fase regular quedaron eliminados, a saber, New York Red Bulls en 2018, LAFC en 2019, Philadelphia Union en 2020 y ahora New England Revolution.