New York City FC se coronó campeón de la MLS 2021 y un exmundialista con México hizo parte de la consagración. No fue ni Chicharito Hernández, ni Carlos Vela.

El campeón de la MLS 2021 no podía quedarse sin la presencia de un mexicano. Cuando se habla de la liga de Estados Unidos con relación a futbolistas de México los primeros nombres que llegan a la cabeza son Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela, pero no… ¡Ellos no salieron campeones! Fue una representación del Tri que no es jugador activo.

Vela vivió una temporada en la que se perdió 14 partidos por lesión. Carlos anotó cinco goles y dio el mismo número de asistencias, pero no fue pieza fundamental para que Los Angeles FC clasificara a Playoffs. El equipo de delantero mexicano terminó en la novena posición de la Conferencia Oeste.

Chicharito Hernández sí fue más determinante en Los Angeles Galaxy. A pesar que el delantero sufrió una lesión que lo sacó por 13 encuentros, los 17 goles y 3 asistencias tuvieron a Los Angeles Galaxy peleando por entrar a los Playoffs MLS 2021 hasta la última fecha. El equipo californiano terminó octavo y Javier se quedó sin Postemporada.

Y entonces si ni Chicharito, ni Vela fueron el mexicano campeón de la MLS 2021, ¿quién fue? Se trata de Efraín Juárez, exjugador y campeón con Pumas, que supo disputar tres partidos con México en el Mundial Sudáfrica 2010 incluido el duelo de octavos de final contra Argentina.

Ni Chicharito, ni Vela: Efraín Juárez, el mexicano que salió campeón en la MLS 2021

Desde la temporada 2020, Efraín Juárez se retiró del fútbol profesional y de inmediato asumió como asistente técnico del actual campeón de la MLS 2021: New York City FC. El mexicano protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final que le ganaron a Portland Timbers al estallar en lágrimas luego de la victoria por penaltis.