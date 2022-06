Carlos Vela es uno de los jugadores con mayor calibre en formar parte de la Major League Soccer (MLS), siendo LAFC el equipo afortunado en contar con sus servicios. Sin embargo, su futuro dentro de la organización aún no está decidido.

En ocasiones anteriores, el mexicano ha dejado saber que se siente cómodo en Los Angeles tras crear un gran ambiente futbolístico y personal, por ello, para el delantero, continuar defendiendo los colores de la institución sería lo ideal.

Justamente, en el aniversario de su partido 100 en campañas regulares en LAFC, Vela volvió a reafirmar estas intenciones, aunque con la frase "esto es un negocio" dejó la puerta abierta a cualquier opción que pudiese suceder en el futuro.

El futuro de Carlos Vela

“Creo que creamos un muy buen equipo, lo estamos haciendo bastante bien. Me siento bien de estar aquí. Disfruto jugar en Los Ángeles con nuestros fans. Y claro que tengo eso en mente, ganar un trofeo con este club. Así que mi cabeza siempre está enfocada en eso", sentenció Vela.

"Pero al final, esto es un negocio. Estamos trabajando en eso, estoy abierto a estar aquí. Pero si no funciona, y esto no sucede, también estoy abierto a irme y buscar otro lugar. El fútbol es así. La vida es así. No es nada para quejarse, solo ver si al final podemos hacer el trato o no”.