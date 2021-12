MLS Playoffs 2021: New York City FC se impone por penales ante New England Revolution

Tuvimos que esperar hasta el final, pero finalmente el resultado fue a favor del equipo que mejor jugó: New York City FC ganó 5-3 en los penales (2-2 en tiempo regular) ante New England Revolution y se clasificó a la final de conferencia por primera vez en la joven historia de la franquicia.

En un encuentro que fue muy trabado por momentos, ambos equipos tuvieron la chance de ganar el partido por su lado. NYCFC fue el conjunto que más insistió en llevarse el resultado a su favor, y terminaron sacando a los campeones de la Supporters Shield en la temporada regular.

En la final de la Conferencia Este los espera el Philadelphia Union, quienes se impusieron 2-0 en los penales tras empatar en uno en los 90’ con Nashville FC. Del otro lado del cuadro, también ya está todo definido: Portland Timbers recibirá al sorprendente Real Salt Lake.

Arranque con todo de los neoyorquinos

Desde el momento en que el árbitro dio inicio al partido, el New York City FC se mostró más incisivo con la pelota, y esto se terminó capitalizando a pocos minutos de arrancado el juego con el gol del uruguayo Santiago Rodriguez.

No tan rápido, New York

Adam Buksa, el goleador polaco del New England Revolution durante la temporada, anotó de cabeza su gol número 17 de la campaña para empatar el partido, dando emociones al encuentro en menos de diez minutos de juego.

Durante el resto del primer tiempo el juego se apagó un poco, aunque los citizens fueron los que más insistieron en romper el empate, con buenas conexiones entre el antes mencionado Rodríguez y los argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Morález.

Ida y vuelta en la segunda mitad

New York City FC y New England Revolution, en un análisis casi boxístico, intercambiaron golpes durante la segunda mitad. McNamara tuvo el gol para los locales de cabeza, y luego Gustavo Bou no pudo vencer al arquero de los citizens.

Por el lado neoyorquino, lo mejor continuó de la mano de los rioplatenses Morález y Rodriguez, quienes si no fuera por las intervenciones claves del arquero del año, Matt Turner, hubieran equilibrado el marcador a favor de los de celeste. También Castellanos tuvo una chance de oro sobre el final del partido, pero no pudo controlar la pelota en el área chica.

La pelota siempre al ‘11’

Casi una hora y media de fútbol tuvimos que ver hasta que el NYCFC pudo sacar la diferencia, y quien más para hacerlo que su goleador, Valentín Castellanos, en un gol bien de los que nos acostumbró durante la temporada. El delantero terminó siendo expulsado unas jugadas después.

Buchanan, sobre el final

Tajon Buchanan aprovechó un excelente centro por parte del lateral DeJuan Jones, quien sin dudas fue una de las figuras del encuentro, para igualar el marcador a pocos minutos del final y llevar el encuentro a los tiros desde los doce pasos.

NYCFC a la final de conferencia por penales

En lo que fue una tanda con muchísima tensión, los citizens hicieron justicia a lo mostrado durante el partido y con el penal definitivo acertado por parte de Alexander Callens, avanzaron a la final de conferencia por primera vez en su historia con victoria 5-3 en tiros desde el punto penal.