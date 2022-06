No era la Liga MX: La segunda opción de Carlos Vela si no renovaba con LAFC

Un gran peso de encima se quitaron los aficionados de LAFC y la Major League Soccer (MLS), después de que tras varias semanas de rumores y comentarios, Carlos Vela decidiera continuar su carrera en la institución californiana.

El mexicano continuará al frente del equipo como uno de los referentes de la institución, capitán y máxima figura del conjunto angelino. Justamente, ante un jugador de alto calibre, de seguro la oferta de LAFC no fue la única que llegó a su mesa.

Más de un equipo quisiera contar con los servicios del ariete azteca, por ello, Vela reveló recientemente que la Liga MX estuvo detrás de sus pasos, además de confesar el esquema de prioridades que estableció para su futuro futbolístico.

Carlos Vela habla de las ofertas de la Liga MX

"Lo primero sí, tuve alguna oferta, hablé con equipos de México", afirmó Carlos Vela con respecto a las opciones que barajó sobre la mesa antes de extender su vínculo con Los Angeles FC. "Pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Angeles", prosiguió.

Sin embargo, dejó claro que la Liga MX nunca fue su segunda opción en caso de no llegar a un acuerdo con el club californiano. "Mi segunda opción era mirar las opciones en Europa, sí tuve acercamiento con equipos mexicanos, pero no contemplé, no era uno de los lugares principales donde quería seguir mi carrera", sentenció Vela en conferencia de prensa.