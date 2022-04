Hoy en día, hablar de los Golden State Warriors es hablar de Stephen Curry. El base ya tiene 13 años en la National Basketball Association (NBA) y se convirtió en el jugador más querido de la historia de la franquicia, al igual que un emblema para toda la liga.

Con eso en mente, parece casi imposible imaginarse a Steph con otra casaca que no sea la del equipo de San Francisco. Si embargo, el mejor tirador de todos los tiempos recientemente reveló que estuvo muy cerca de vestir otros colores hace un tiempo.

En el podcast The Draymond Green Show, de su compañero y amigo Draymond Green, Curry reveló que los Warriors estuvieron a punto de incluirlo en e intercambio que mandó a Monta Ellis a Milwaukee Bucks, de no ser gracias al entrenador de ese momento, Mark Jackson.

Stephen Curry casi juega en los Bucks

Primero contó cómo los jugadores se enteraron del intercambio y despidieron a Ellis y el resto de los traspasados. Después vino la confesión del coach, que evitó que se formara un temible duo, si ese año (2013) los Bucks seleccionaban a Giannis Antetokounmpo.

"Luego coach Jackson me separó fuera del vestuario y me dice 'te tengo que hacer saber, te querían a vos en el intercambio' pero por alguna razón, no fue así. Me dijo 'De alguna manera me metí... Te voy a dar las llaves. Realmente creemos en vos, solo tenemos que ponerte sano y de eso se tratará el resto de la temporada'. Su frase fue 'no me conviertas en mentiroso'" reveló Steph.