La temporada NBA 2021-22 dejó como una de las figuras rutilantes a Ja Morant. El base de Memphis Grizzlies se plantó frente a Stephen Curry y Golden State Warriors en los Playoffs 2022. De no ser porque se lesionó en el Juego 3 de las semifinales, otra historia se hubiera contado.

A la hora de penetrar en la pintura e ir por el tiro de media distancia que tan bien le sale, Morant no le teme a ninguna estrella de la NBA. Cuando se trata de dar declaraciones, Ja tiene la misma actitud y todo parece indicar que pocos jugadores de la era moderna se tienen tanta confianza como la estrella de los Grizzlies.

Ja Morant llegó a un acuerdo de cinco años con Memphis Grizzlies a cambio de $193 millones de dólares que pueden llegar a convertirse en US$231 millones y con la confianza por las nubes le concedió una entrevista al portal Bleacher Report (Reporte) en la que soltó una bomba descomunal.

Si uno no cree en uno mismo, quién más lo hace, pero… ¿Morant se excedió? Cuando le preguntaron si cocinaría (ganaría) a Michael Jordan no dudó en responder de manera afirmativa. Los ataques en contra de Ja llegaron en 3, 2 ,1. ¡Skip Bayless no tuvo piedad!

Acaban a Morant por decir que le ganaría a MJ: ‘Tal vez cocines para Jordan’

“Tal vez cocines para Jordan, pero no cocinarás a Jordan. No tienes idea de lo que estás hablando. Ni idea. Tienes que amar la confianza, pero cuando se va completamente al límite, es un exceso de confianza delirante. Un exceso de confianza supremo. Es difícil de tragar. Y está empezando a asustarme más y más porque, ¿qué lograste exactamente el año pasado, jovencito? ¿Qué hiciste? De alguna manera ganaste el Jugador Más Mejorado después de ser la segunda selección en el Draft hace tres años. Para mí, eso es más una acusación que un logro, porque miras hacia atrás en el año 1 y 2, supongo que estabas reventando, ¿verdad?”, fue el mensaje de Skip Bayless, de Fox Sports, para Ja Morant en el programa ‘Undisputed’ (Indiscutible).