Cuando un jugador de la NBA se sienta, acomoda su micrófono y se relaja para hablar en un podcast siempre da de qué hablar- En esta ocasión, una basquetbolista del mejor baloncesto del mundo acabó de manera sutil a LeBron James y de pasó explicó por qué es imposible defender a Stephen Curry.

De todo y para todos. Austin Rivers es el protagonista de esta historia. El hijo del histórico entrenador Doc Rivers lleva once temporadas en la NBA y siendo jugador de Minnesota Timberwolves le concedió una entrevista al podcast ‘Off Guard’ (Indefenso) del portal ‘The Ringer’ (El timbre). Habló tanto de LeBron como de Curry con unas polémicas declaraciones.

A pesar que Rivers empezó por confesar que es gran fanático de LeBron James, el base / escolta acabó al ‘Rey’ por no participar el Concurso de Volcadas del Juego de Estrellas de la NBA. Según Austin, la estrella de Los Angeles Lakers empezó una tendencia que le quitó importancia a una competencia que hasta el mismo Michael Jordan paritcipó y ganó en dos ocasiones.

“Este es un pequeño extraviado, ni siquiera un extraviado, es como si estuviera atrapando una pequeña flecha de dardo. LeBron es uno de los mejores dunkers (volcadores de balón) que jamás haya jugado para no hacerlo, eso es todo lo que voy a decir. Todos los mejores dunkers de todos los tiempos que estuvieron en esa mezcla lo han hecho (…) Creo que LeBron tiene que tener algo de peso en esto, fue el primero en no hacerlo y siento que todos querían que lo hiciera durante mucho tiempo. Todo lo que necesitaba era un año, debería haberlo hecho en su segundo año en la liga”, le dijo Austin Rivers sobre la no participación de James en el Concurso de Volcadas al podcast ‘Off Guard’ (Indefenso).

Acabó a LeBron y explicó por qué es imposible defender a Curry en la NBA

Además de la fuerte crítica a LeBron James, Austin Rivers también tenía un palito guardado para los árbitros de la NBA. El hijo de Doc Rivers explicó por qué, según él, Stephen Curry es el jugador más duro para defender. Palabras más, palabras menos, consideró imposible de parar a la estrella de Golden State Warriors.

“Steph. Ni siquiera está cerca. No puedes tocarlo, le dan cada jodida falta, le ponen pantallas ilegales durante todo el juego y no las sancionan porque quieren verlo disparar”, le respondió Austin Rivers al podcast ‘Off Guard’ (Indefenso) cuando le preguntaron por el jugador más duro para defender en la NBA.