El sufrimiento y la tensión empezó a bajar por las tribunas del estadio Crypto.com Arena porque Los Angeles Lakers llegó a perder por 15 puntos contra Minnesota Timberwolves. La clasificación a los Playoffs de la NBA 2023 corrió peligro y más cuando Anthony Davis cometió un error que llevó el juego a tiempo extra. ¡LeBron James lo sacó a la luz!

Con 21.7 segundos por jugar en el último cuarto de Lakers vs. Timberwolves, LeBron hizo una de las mejores jugadas del partido al penetrar rumbo a la pintura y cuando todos pensaron que iba a anotar, James le pasó el balón a Dennis Schroder y... ¡Bang! Triplazo del equipo de Los Ángeles y el marcador se puso 98 a 95 puntos.

La victoria parecía cocinada para Los Angeles Lakers, pero a tan solo 0.1 segundos del final, Anthony Davis le cometió una falta a Mike Conley Jr. mientras lanzaba un triple. El juego para clasificar a los Playoffs se empató, llegó el tiempo extra y el equipo californiano terminó por llevarse la victoria por 108 a 102 puntos. LeBron James tenía algo que decir sobre el error de AD.

Davis le responde a LeBron por acusarlo de arruinar el tiro ganador de Lakers

Luego de la clasificación de Los Angeles Lakers a los NBA Playoffs 2023, jugarán en primera ronda contra Memphis Grizzlies a partir del domingo 16 de abril a las 15:00 ET, LeBron James acusó a Anthony Davis de arruinar el tiro ganador de Dennis Schroder. ‘La Ceja’ no dudó en responderle a ‘El Rey’.

“Karl-Anthony Towns estaba configurando una pantalla. Le dije a Bron que no cumplí con la jugada. Le dije que cambiara (de marca), pero no creo que me haya escuchado y no quería que KAT se deslizara frente a su cara. Pero llegué a saber con quién también estoy jugando. Como, estoy hablando con Bron como si él supiera. Y luego Mike (Conley Jr.) lo atrapó como una esquina profunda y se salió de los límites. De hecho, salté para no cometer una falta, pero él me acompañó y obtuvo una falta”, dijo Anthony Davis en conferencia de prensa del 11 de abril de 2023.