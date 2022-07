¿Cuál o cuáles deben ser las claves para que una franquicia pueda tener éxito en la National Basketball Association (NBA)? Pocas personas que están involucradas en la liga actualmente pueden responder esto mejor que LeBron James.

El alero, considerado para muchos uno de los dos mejores jugadores de la historia junto a Michael Jordan, ha tenido su cuto de éxito en cada lugar al que ha ido. Desde la secundaria, hasta Los Angeles Lakers, ganó algo en todos lados. Esa experiencia le basta para saber qué hay que hacer para que le vaya bien.

"¿La cultura impacta significantemente en cómo un equipo llega al éxito?", fue la pregunta que le hicieron al Rey durante un nuevo episodio de su programa, The Shop, en HBO. James pasó a explicar para él las claves, además de contar una experiencia en sus principios como profesional en Cleveland Cavaliers.

LeBron James sobre el éxito

"Definitivamente, la cultura primero", comenzó explicando Bron. "Y luego, si puedes mezclar eso con el talento y las piezas adecuadas, es, literalmente, es la puerta de entrada al éxito durante un largo período de tiempo", dijo, y luego ejemplificó con sus comienzos.

"Puedo remontarme a cuando me draftearon a los 18 y debuté con Cleveland. No había ninguna cultura. Y esto no es una crítica a nadie que estuviese allí o el caso que sea, pero no había cultura. Sentí que era mi trabajo como un chico de 18 años, tratar de armar esa cultura. Es un poco injusto, pero fue así", explicó.