Finalmente llegó el día. Los equipos comenzaron los entrenamientos y este lunes se realizó el Media Day de cara a la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA). Allí, periodistas y jugadores se cruzaron para hablar y Los Angeles Lakers no fue excepción.

Se presentó por segundo año consecutivo el Big-3 del equipo: LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook. Tras muchos rumores, Russ sigue en la franquicia y no hay señales de que vaya a ser intercambiado o algo por estilo.

Para tranquilidad de LeBron y los Lakers, Westbrook habló con ESPN antes de hacerlo con los reporteros, y en vez de ser políticamente correcto, fue 100% sincero sobre sus intenciones de cara a la nueva campaña. Mientras tanto, las puertas para su salida, siguen abiertas de acuerdo a numerosas fuentes.

Russell Westbrook rompe el silencio

"Estoy metido de lleno en lo que sea necesario para que este equipo gane. Estoy preparado para lo que venga. No estoy ni cerca de terminar. Estoy súper agradecido y bendecido por poder ir a competir año tras año, y lo único que puedo hacer es prepararme, mi mente, mi cuerpo durante todo el tiempo que juegue", explicó Russ, que luego explicó que no importa si lo quieren o no allí, él está comprometido.

"Voy a cometer errores. No voy a tener [ocasionalmente] buenos partidos. Habrá momentos y tramos en los que no juegue bien. He asumido eso, y hubo momentos el año pasado en los que podría haber jugado mejor, y asumo esa parte. De cara a este año, me siento aún más preparado que en años anteriores. Eso es lo que más espero. Eso, justo ahí, me hará superar cualquier dificultad que se me presente", dijo, con un claro mensaje de cara a la próxima campaña.