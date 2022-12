Aunque podría no significar nada, una estrella de la NBA se compró una lujosa casa al sur de California y tanto Los Angeles Lakers como Clippers podrían aprovechar para buscar al jugador.

Una de las zonas más populares para los deportistas suele ser el estado de California, y más específicamente Los Angeles. Como una de las ciudades con más cultura de baloncesto, las franquicias de los Lakers y Clippers se benefician de esto atrayendo estrellas de la NBA.

LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Paul George y Kawhi Leonard juegan en Los Angeles y en gran parte la elección fue debido al atractivo que genera vivir en los lujos de Hollywood y sus alrededores. Y ahora una nueva figura de la liga se compró una casa en el Sur de la California.

Esta vivienda se encuentra en una comunidad cerrada en donde ya viven celebridades como Britney Spears, Kourtney Kardashian y Travis Barker. Este jugador adquirió la casa en donde solía vivir el retirado jugador de la NFL, ídolo de Green Bay Packers, Clay Matthews III.

Figura de la NBA compra casa en Los Angeles

El base de Atlanta Hawks, Trae Young, ha pagado exactamente $20 millones de dólares por la extensa casa de Calabasas, Los Angeles, del retirado linebacker Matthews. Así lo informó el periodista James McClain de Dirt.com.

Young tiene contrato vigente en los Hawks hasta la temporada 2026-27 gracias a su reciente extensión. En principio, los fans de Atlanta no deberían tener nada de que preocuparse. Sin embargo, este podría ser un movimiento para un futuro no tan lejano, pero no inmediato.