Han pasado 10 meses desde que el australiano Ben Simmons jugara su último partido, precisamente en los Playoffs de la National Basketball Association (NBA), instancia en la que oficialmente regresará este lunes, cuando Brooklyn Nets reciba a Boston Celtics, con desventaja de 0-3 en la serie de primera ronda.

Fue el 20 de junio de 2021, cuando el base registró, en 35 minutos en cancha, cinco puntos, ocho rebotes, 13 asistencias, un robo y dos pérdidas de balón en la derrota de Philadelphia 76ers por 96-103 ante Atlanta Hawks en semifinales de la Conferencia Este.

La espera terminó y será cuestión de horas para que Simmons comparta cancha con Kevin Durant y Kyrie Irving, para ponerse a las órdenes de Steve Nash, en busca de mantener con vida a los Nets en NBA Playoffs 2022, ya que de perder otra vez con Celtics, se habrá acabado la temporada.

Simmons toma las riendas de Nets previo a debutar en Playoffs



En conferencia de prensa, el australiano manifestó que "no hay nada fácil, pero me siento cómodo para volver una vez mi cuerpo esté listo. Para eso estoy aquí. Tengo que estar en la cancha y ayudar a este equipo a ganar. Me cambiaron a los Brooklyn Nets y eso es lo que necesitan que haga. Ese es mi enfoque en este momento".

En esa línea, Simmons agregó que "es muy frustrante no estar disponible para contribuir. Ha sido difícil ser cauteloso. Creo que irá bien. Hay algunas cosas en defensa que he observado y creo que puedo tener un gran impacto siendo vocal y ayudándoles como un líder a ese lado de la cancha. Luego, en ataque, obviamente me gusta hacer correr al equipo. Tenemos muchos chicos que quieren correr y hacer tiros. Espero con ansia todo esto".