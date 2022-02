Hasta el momento, su decisión de no jugar por los de Pensilvania le ha costado 19 millones de dólares, y si no es intercambiado al 10 de febrero, perderá el 90 por ciento de su salario anual.

Ben Simmons perderá hasta US$30 millones por decisión de no jugar con Philadelphia 76ers

Si el próximo jueves 10 de febrero, en el último día del Trade Deadline en la National Basketball Association (NBA), no logra Philadelphia 76ers conseguir una interesante oferta para intercambiar al base Ben Simmons, el australiano no jugará en lo que resta de la temporada.

Las importantes exigencias que ha hecho la franquicia de Pensilvania, principalmente su presidente de operaciones Daryl Morey, pidiendo jugadores All-Star y figuras principales, además de selecciones de primera ronda del Draft para soltar al oceánico, han hecho imposible que algún equipo dé el paso definitivo.

Así las cosas, las posibilidades de que Simmons no juegue un minuto esta temporada de NBA es una realidad, y lo que es peor para su bolsillo, perderá poco más del 90 por ciento de su salario para el actual certamen, según reveló Ramona Shelburne, de la cadena ESPN.

El dinero que perderá Simmons por no jugar esta temporada de NBA



La información apunta a que hasta la fecha, el australiano ha perdido $19 millones de dólares de su sueldo, que para esta temporada, la segunda de su contrato con Philadelphia, consta de $33 millones, a raíz de las multas impuestas por la institución, al no cumplir con las obligaciones para con la escuadra.

Si no llega a ser intercambiado por 76ers el 10 de enero, Simmons dejará de percibir cerca de $30 millones de dólares de su salario, algo que según la periodista no es un tema para el base, ya que desde su entorno le señalan que "no nos importa una mierda el dinero".