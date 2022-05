Miami Heat llegó a las Finales de la Conferencia Este como el mejor preclasificado de la zona, y le tocaba enfrentarse al número #2 en ese sentido. El duelo, en los papeles muy parejo, terminó por serlo también en la cancha, con Boston Celtics, llevándose el segundo juego en los NBA Playoffs 2022.

Tras dominar las acciones y sufrir poco en un primer juego esperanzador, los Celtics le devolvieron el favor a sus rivales y ganaron cómodamente el segundo partido. Hasta ahora, las ausencias de figuras han sido los grandes protagonistas y definidores de los juegos.

Marcus Smart y Al Horford se perdieron el primer partido, y Boston lo pagó caro. En el segundo, estos volvieron y Miami perdió a un importante jugador en el medio de la duela, además de no contar con su base titular, hace ya un par de encuentros. Así, se igualó la cuestión.

Miami Heat puede recuperar dos importantes piezas

Jimmy Butler podrá descansar en sus compañeros, sobre todo en un gran anotador como Kyle Lowry. El entrenador Eric Spoelstra anunció que tanto Lowry como PJ Tucker seguirán sus rutinas con la intención de jugar en el Juego 3 de este sábado por la noche contra los Celtics.

Sobre el base, que se ha perdido un tiempo significativo, el coach explicó que el plan es que no juegue muchos minutos. "No serán 40 minutos, pero los que sean, sí, tiene experiencia y el currículum y la calma que no puedes ponerle necesariamente un peso a eso, pero saber lo que significa para tu equipo, especialmente en un estadio como este de visitante".