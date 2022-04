Cuando finalmente se ejecutó su intercambio con Philadelphia 76ers, en lugar de James Harden, todo parecía indicar que el australiano Ben Simmons finalmente podría debutar en la temporada 2021-2022 de National Basketball Association (NBA); pero aquello no ha sucedido.

Mientras sigue lidiando con sus problemas de salud mental, el jugador decidió poner un reclamo formal contra su ex equipo por la retención de $20 millones de dólares de su salario este año; pero además, ha debido lidiar con el recrudecimiento de su lesión en la espalda.

Así las cosas, lo que parecía ser una puerta abierta a su regreso a la NBA, se ha complicado más de la cuenta, a tal punto que el entrenador de los Nets, Steve Nash, al ser consultado por el estado de Simmons de cara al tramo final de la temporada, fue categórico en su palabra.

Nets hace oficial estado de Ben Simmons



"Él no está corriendo, así que sí me sorprendería que volviera. No lo veo estar listo para el Play-In. Me sorprendería. Creo que en esta situación, debemos anteponer su salud y seguridad y asegurarnos de que esté listo para jugar y contribuir", advirtió el técnico canadiense.

Si bien Nash reconoció que es un progreso que Simmons haya vuelto a lanzar el balón durante la última práctica de los Nets, complementó que "no estaba haciendo nada en la cancha. Pero obviamente comenzó a fortalecerse y a hacer tiros ligeros. Muy positivo por un lado; por otro lado, no es como... lo estamos esperando en la alineación la próxima semana".