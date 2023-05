Para una serie de alto calibre como lo es Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, nada mejor que la opinión de dos leyendas de la NBA: Shaquille O’Neal y Charles Barkley. Uno eligió a su ganador y el otro le respondió dejándole una gran duda a LeBron James en los Playoffs 2023.

Si se trata por el presente de los equipos, Lakers llega como el favorito a ganar la serie de los NBA Playoffs 2023 luego de una victoria contra Memphis Grizzlies y Ja Morant en seis juegos. Sin embargo, los Warriors tienen el ADN de campeones y Curry viene de un partido récord de 50 puntos. Esto pesa para O’Neal.

Luego de ganar cuatro campeonatos, tres fueron seguidos con Los Angeles Lakers, y jugar 19 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, Shaquille O’Neal se convirtió en uno de los analistas más populares de la liga. En el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT le preguntaron a Shaq por su favorito en la serie entre Golden State Warriors y el equipo liderado por LeBron James y... ¡No dudó!

Bajo la premisa que sabe de lo que son capaces de hacer Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, O’Neal eligió a los Warriors para vencer a Lakers y clasificar a las Finales de la Conferencia Oeste 2023. Charles Barkley, exganador del premio MVP en 1993, le respondió a Shaquille, pero sembró la duda sobre Anthony Davis.

Barkley le responde a O’Neal por decir que Warriors le ganará a Lakers

"Todavía me gustan los Lakers para la siguiente serie (vs. Golden State Warriors). Pienso que será una gran serie, pero la fe en Anthony Davis es... No puedo confiar en ese tipo. Jugó muy bien en todos los otros juegos. ¿Pero puede Anthony Davis dominar durante cuatro juegos? Porque creo que tiene una gran ventaja, lo hago. No creo que tengan a nadie que pueda defenderlo, pero es tan inconsistente. Cuando juega como es capaz de hacerlo, es genial. ¿Pueden obtener cuatro grandes juegos de Anthony Davis? Eso es a lo que se reducirá esta serie”, fue la respuesta de Charles Barkley al escuchar que Shaqulle O’Neal eligió a Stephen Curry y compañía como sus favoritos en la serie contra el equipo de Los Ángeles.