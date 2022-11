Con la temporada ya activa, muchas veces los jugadores y los árbitros de la National Basketball Association (NBA) discuten por diferentes opiniones sobre ciertas jugadas. De acuerdo a Spencer Dinwiddie, uno de los jueces se pasó de la línea en el último juego de Dallas Mavericks.

Facundo Campazzo llegó a los Mavs para ser reserva y ganar, de a poco, minutos de juego. Sin embargo, hay una cosa clara en la franquicia de Dallas. Eso es quiénes son los titulares en el perímetro. Luka Doncic y el mencionado Dinwiddie se encargan de manejar la ofensiva.

Obviamente, cuando el esloveno está en cancha, el balón pasa por sus manos. Pero cuando sale, es el escolta quien se hace cargo de liderar el ataque. Luego de la victoria 111 a 110 con Toronto Raptors, el jugador tuvo un mensaje para el árbitro Tony Brothers, luego de que este lo insultara a sus espaldas tras una falta técnica sobre Spencer por aplaudir (lo cual confesó que siempre hace) e insultar al aire, pero no al propio oficial de juego.

El insulto de un árbitro a jugador NBA

“No solo me gustaría que me devolvieran el dinero (cada técnica son $2.000 dólares de multa), sino que me gustaría que no me llamaran hijo de p*** a mis compañeros de equipo. Así que, si hay alguien que piensa así de mí -sin dar nombres- puede dirigirse a mí personalmente, cara a cara”, dijo en la conferencia de prensa.

“Si te sientes así, por mí está bien. Solo dímelo a la cara como cualquier otro hombre adulto. Eso es todo lo que quiero. Ni siquiera estoy enfadado por el lenguaje. Todo el mundo ha dicho cosas antes cuando está molesto o se siente sensible o herido, eso está bien. Solo dímelo a la cara, eso es todo lo que me gustaría”, expresó.