En un apretado juego 4 en donde Los Angeles Lakers se quedaron con la victoria ante Golden State Warriors, Steve Kerr, el entrenador de los Dubs, se quejó de los árbitros de la NBA y su actuación en un duelo clave de Playoffs.

El equipo liderado por LeBron James y Anthony Davis se puso 3 a 1 y está a un partido de alcanzar las Finales de la Conferencia Oeste. Aunque para el coach de Stephen Curry y compañía, tuvieron ayuda y lo hicieron con simulaciones.

En la conferencia de prensa post partido, Kerr dijo que algunos cobros de pantallas ilegales fueron “decepcionantes” y en cuanto a sus rivales, declaró que pensó que simularon en algunas oportunidades y fueron ventajosos.

No solo eso, sino que al otro día, este martes, en otra rueda de prensa, el entrenador expresó su deseo de que las reglas cambien para penalizar y desacreditar a las simulaciones. Ante sus acusaciones, un compañero de James respondió.

Dennis Schröder le responde a Steve Kerr

En un vivo con el streamer de Kick, Adin Ross, Dennis Schröder no dudó en responderle a Steve Kerr tras acusar a los jugadores de los Lakers. "Si colocan pantallas ilegales, a veces tienes que mostrarles que se están moviendo en la pantalla. Si no lo haces, no lo llamarán".