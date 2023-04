El regreso está cada vez más cerca. Golden State Warriors prepara en Andrew Wiggins un refuerzo estelar para volver a ser contendiente al título y después de no estar con el equipo desde el 13 de febrero de 2023, se publicó el video que Stephen Curry y todos los Dubs esperaban en la NBA.

Wiggins dijo presente en el estadio Chase Center antes de la victoria de Warriors contra Thunder del 4 de abril de 2023 y, aunque dijo que “no creo que pase mucho tiempo antes de que esté ahí fuera" en las cachas de la NBA, hay novedades sobre cuándo podría volver a jugar junto a Curry y compañía.

A Golden State Warriors le queda dos partidos en la temporada regular NBA 2022-23 contra Sacramento Kings y Portland Trail Blazers el viernes 7 y domingo 9 de abril a las 22:00 ET y 15:30 ET, respectivamente. Si los Dubs quieren clasificar de manera directa a los Playoffs deben ganar estos dos juegos, pero si llegan a perder uno o los dos encuentros, pasan a depender que Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves no ganen todos los encuentros que les quedan. Andrew Wiggins no podrá ayudar a sus compañeros a cumplir este objetivo.

“No jugará en estos últimos dos juegos de la temporada regular. Continuará trabajando y mejorando bastante rápido”, le dijo Steve Kerr, entrenador de los Warriors, sobre Wiggins a la emisora 95.7 The Game (El Juego). Pero... Llegó una novedad positiva sobre el compañero estelar de Curry.

Confirmado: El video de Wiggins que esperaban Curry y todos los Warriors

Andrew Wiggins terminará perdiéndose los últimos 25 partidos de la temporada regular 2022-23 y tras promediar por juego 17.1 puntos y un 40% de efectividad en triples, Stephen Curry y compañía se ilusionan con el video que todos los Dubs esperaban sobre la preparación del All-Star de la NBA para el inicio de los Playoffs el 15 de abril o el comienzo del Torneo Play-In si lo tienen que jugar del 11 al 14 del mismo en busqueda de uno de los dos últimos cupos a Postemporada.