Los Angeles Lakers sigue sin romper el mercado durante la temporada baja NBA 2022-23 y en medio de las negociaciones para extender el contrato de LeBron James, le queda una temporada más, no habría mejor forma de convencer al ‘Rey’ que darle un equipo contendiente al título.

No hay un nombre más atractivo en la actualidad para hacer un intercambio que Kevin Durant. El dos veces campeón con Golden State Warriors ratificó el deseo de irse de Brooklyn Nets y tras recibir la respuesta del dueño de su actual equipo sobre la condición que puso para quedarse, todo está listo para que KD cambie de franquicia en la NBA.

Luego del intercambio que propusieron los expertos para que LeBron James forme un Big-3 con Kevin Durant y Kyrie Irving en Los Angeles Lakers, KD le envió un mensaje público al ‘Rey’ por medio de una historia en Instagram. ¿Coquetea con el equipo californiano?

Nike aún no realiza el estreno oficial de las zapatillas LeBron 20, pero los hijos de James, Bronny y Bryce, ya las lucieron y el mundo de la NBA no tardó en enterarse. La combinación de colores rojo, negro y plateado metálico hizo reaccionar al mismísimo Durant, quien no dudó en enviarle un mensaje al ‘Rey’.

¿Coquetea con Lakers? El mensaje público de Kevin Durant para LeBron James

“Sin faltarle el respeto a las otras articulaciones (zapatillas), pero estas pueden rivalizar con las 1 y las 3 como las mejores de tu colección @kingjames”, fue el mensaje de Kevin Durant para LeBron James sobre las nuevas zapatillas del ‘Rey’.