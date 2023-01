La dinastía que generó San Antonio Spurs en la National Basketball Association (NBA) fue exitosa en parte gracias a su entrenador Gregg Popovich, y su trío de estrella de Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker.

Al parecer, no todos estaban bien con ellos. Dejounte Murray es un base que los Spurs seleccionaron en la primera ronda del Draft de 2016. Este verano, disconforme con el rumbo de la franquicia, se fue en un intercambio a los Atlanta Hawks.

Ya meses después de esto, finalmente rompió el silencio y habló de su paso por el equipo de Texas. Aunque dijo cosas positivas, también reveló que no estaba satisfecho e incluso que el equipo le jugó trucos mentales.

Dejounte Murray contra Ginóbili y Spurs

“Fue una montaña rusa, solía irme a casa enojado”, le dijo a Stephen Jackson y Matt Barnes en su pódcast, 'All The Smoke'. Habló de cómo marcaba a Parker y Patty Mills en los entrenamientos y luego no recibiía minutos. También, criticó fuertemente al francés. “Ese año le quité el puesto a Tony… Sé que no le gustó, porque si lo hubiese hecho me hubiese enseñado como debería. No debía irse a Charlotte”.

Luego, habló del favoritismo que tuvo supuestamente el argentino Nicolás Laprovittola por ser amigo de Ginóbili. “Trajeron a un base argentino, que era cercano a Manu para jugar por encima de mí. Para mí igualmente yo estaba detrás de Tony y Patty, pero hacían juegos mentales contra mí”, declaró de acuerdo a Basquet Plus.