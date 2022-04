Ya finalizó lo que fue la temporada regular de la National Basketball Association (NBA) 2021-22, donde Los Angeles Lakers quedaron fuera de los Playoffs con decepcionantes actuaciones. Por eso, este lunes fueron las conferencias de prensas finales.

En ella, pasaron los jugadores uno por uno para hablar de lo que fue el año caótico del equipo. Cuando fue el turno de Anthony Davis, el gigante decidió defender a Russell Westbrook ante las críticas que ha recibido por su nivel con los Lakers... ¿Culpó a LeBron James?

Russ fue el chivo expiatorio de la campaña. Cada vez que el equipo jugaba mal y perdía (cosa que ocurrió muy seguido), Westbrook era el apuntado. Su bajo porcentaje de efectividad en triples (30%) y sus pérdidas de balón (3.8) eran las razones. Pero para AD, no fue todo por culpa del base.

Anthony Davis defiende a Russell Westbrook

Explicó que la falta de minutos juntos (apenas 21 partidos) afectó la química. "No tener suficientes minutos juntos nos afectó. Todavía pienso que estando al menos dos de los tres juntos en el campo, podríamos haber ganado partidos; simplemente no pasó", expresó.

Luego si finalmente le sacó la culpa a su compañero. "Russ no es un show por sí solo. No puede vencer equipos por su cuenta. Es todos nosotros. Es mi juego, no estar en la cancha. El juego de Bron, que él no esté en la cancha. Todos somos culpables... Russ, no fue su culpa", dijo AD.