Conmocionó no solo a todo Golden State Warriors, sino que también al mundo de la National Basketball Association (NBA). Durante el entrenamiento de este miércoles en la franquicia de San Francisco, Draymond Green y Jordan Poole estuvieron involucrados en una pelea con el video que posteriormente fue filtrado.

Este sábado finalmente habló Green y rompió el silencio junto con la incertidumbre, luego de que declararan otros integrantes del equipo como Stephen Curry y el gerente general Bob Myers. Entre sus declaraciones, hubo un anuncio de que se separaría por un tiempo del plantel para reflexionar, y unas nuevas disculpas.

Uno de los rumores que negaron Curry y Myers fue el que tenía a los futuros posibles contratos de ambos jugadores como la razón de su conflicto. "Desde mi punto de vista... No creo que esto esté relacionado con quién cobra y quién no". "Por lo que siento y lo que se ha dicho, no". Estas fueron las respuesta del GM y el base estrella sobre ese posible causante. Ahora, Draymond se refirió a estos rumores.

Draymond Green revela la razón de la pelea con Poole

"... Por un contrato. Sobre él o mi teniendo una extensión... Les puedo asegurar que yo no cuento los bolsillos de otras personas... Lo que puedo asegurar es que eso no tuvo nada que ver", dijo el ala-pívot, que admitió sus problemas y defectos como ser humano, y dio otra perspectiva sobre el conflicto.

"El día que tuvo lugar, me encontraba en un espacio muy, muy malo mentalmente: lidiando con algunas cosas en mi vida personal", explicó la estrella, que también definió con otra frase relacionado con su estado de ánimo. "La gente herida hace daño a la gente... Yo hice daño a alguien porque estaba en un lugar herido".