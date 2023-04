Draymond Green fue expulsado en el Juego 2 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings y publicó un mensaje para que la NBA no lo suspenda en Playoffs. ¿Stephen Curry lo pierde?

Golden State Warriors vivió una derrota sin precedentes en la era de Stephen Curry y Steve Kerr al perder el Juego 2 contra Sacramento Kings en la primera ronda de los NBA Playoffs 2023. Y eso no fue lo peor. Draymond Green fue expulsado por pisar a Domantas Sabonis y la palabra suspensión empezó a sonar cada vez más fuerte.

A los detalles. Con siete minutos por jugar en el último cuarto, Sabonis cayó al suelo y agarró el tobillo derecho de Green. Draymond intentó zafarse y terminó dándole un pisotón al jugador de los Kings. Falta técnica para Domantas y falta flagrante tipo 2 para la estrella de los Warriors que fue expulsado en la derrota de Golden State por 106 a 114 puntos.

Mientras que Draymond Green explicó que “me agarraron la pierna. En la segunda vez en dos noches. Los árbitros lo vieron. Necesitaba poner mi pie en alguna parte y no soy la persona más flexible. Así que eso no es estirarme demasiado”, Domantas Sabonis sostuvo sobre el pisotón de la figura de Warriors que "no hay espacio para eso en nuestro juego de hoy”.

El mensaje de Draymond Green para que la NBA no lo suspenda en Playoffs

Golden State Warriors está abajo 0 – 2 por primera vez en una serie de Playoffs desde la era de Stephen Curry y Steve Kerr, así que resulta más que importante que Draymond Green no reciba una suspensión por parte de la NBA para el Juego 3 que se jugará el jueves 20 de abril a las 22:00 ET.

Al recibir una falta flagrante tipo 2 en los NBA Playoffs 2023, Green recibió dos puntos y si supera tres recibe un juego de suspensión. No obstante, la liga puede suspenderlo por pisar en el suelo a Domantas Sabonins. Por ese motivo, Draymond salió a defenderse y publicó un mensaje en Instagram: “Nada malo aquí. Juego sólido de baloncesto”.