Los Angeles Lakers venció a Golden State Warriors en el Juego 1 de los NBA Playoffs 2023 y LeBron James salvó el triunfo con una genialidad. ¡Stephen Curry no lo podía creer!

Curry no lo podía creer: La genialidad de LeBron que salvó la victoria de Lakers contra Warriors

Cuando parecía que el Juego 1 estaba definido, apareció Stephen Curry en todo su esplendor y empató el partido, pero el coeficiente intelectual de LeBron James salió a la luz en el momento más indicado. Los Angeles Lakers venció a Golden State Warriors en condición de visita y dieron el primer golpe sobre la mesa en la semifinales de los NBA Playoffs 2023.

¡A los hechos! Los Warriors salieron a toda máquina y lograron una ventaja de ocho puntos que obligó al entrenador Darvin Harm a pedir un tiempo fuera. Hora recomponer el camino y empezar a marcar territorio con un Anthony Davis que estuvo intratable al terminar con 30 puntos y 23 rebotes.

Los Angeles Lakers empezó a encontrar ritmo y llegaron a tener una ventaja de 14 puntos durante el último cuarto. ¿Partido liquidado? ¡No! Stephen Curry lideró la remontada de 14 unidades para que el partido se empatara a un minuto y 38 segundos del final. Llegó el momento clutch y apareció la genialidad de LeBron James.

La genialidad de LeBron que salvó la victoria de Lakers contra Warriors

Luego de dos puntos de D’Angelo Russell y un tiro libre de LeBron James, el marcador estaba 115 a 112 puntos a favor de Los Angeles Lakers. Posesión para Golden State Warriors, Jordan Poole tuvo un triple libre, pero falló, y apareció Dennis Schroder para capturar el rebote. Andrew Wiggins y Klay Thompson pelearon por la posesión del balón y cuando todo apuntaba a que los árbitros cobrarían un salto entre dos, llegó la genialidad de ‘El Rey’ de la NBA.

Los árbitros no se daban cuenta que Lakers quería pedir tiempo fuera hasta que LeBron hizo la seña, les dieron un tiempo muerto y Stephen Curry no lo podía creer al lanzar un puño al aire. La decisión de James salvó y aseguró la victoria del equipo de Los Ángeles contra Warriors por 117 a 112 puntos en el Juego 1. El segundo partido será el jueves 4 de mayo a las 21:00 ET.