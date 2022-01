Si en el mundo de la NBA se habla de los jugadores más competitivos de la historia, Michael Jordan entra en la discusión sin lugar a dudas. Con tal de ganar y dejar un legado imborrable en Chicago Bulls, MJ llevó los límites hasta márgenes impensadas en las duelas. ¡Era un ganador innato!

Con seis campeonatos NBA, 14 selecciones al All-Star Game (Juego de las Estrellas), cinco premios MVP de temporadas regular y 6 de Finales más 10 títulos de anotación entre 1986 y 1998, Jordan arrasó con las estadísticas en el mejor baloncesto del mundo. Sin embargo…

Los archivos de la NBA quitaron el polvo de una imperdible entrevista de Michael Jordan en la que reveló cuáles son las estadísticas más importantes en la NBA según el mismo MJ y, sin querer queriendo, le lanzó un dardo a nadie más y nadie menos que LeBron James.

Para nadie es un secreto que uno de los objetivos de LeBron James antes de retirarse de la NBA es superar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia. Esto a Jordan no le importaba y lo explicó al estilo incomparable de MJ.

Michael Jordan reveló las estadísticas más importantes en la NBA

“Bueno, eso nunca me impulsó. Las estadísticas solo suman. Cuando te esfuerzas, no te preocupas por eso. Las cosas buenas suceden si la gente trabaja duro. Si jugara por las estadísticas, ¿nunca me retiraría en 1993? O seguiría persiguiendo el récord anotador de todos los tiempos de Kareem Abdul-Jabbar. Eso no me impulsa. Claro, define hasta cierto punto para las personas que no me conocen. Dentro de 20 años, nunca sabremos quién es realmente Michael Jordan. Pero según las estadísticas, debe haber sido bastante decente. Esas son las únicas formas en que miro las estadísticas. Se trata de ganar campeonatos y ganar. Las estadísticas que me importan son los juegos que ganamos y los anillos que coleccionas”, sentenció Michael Jordan.