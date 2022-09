Nunca les tuvo afecto. Sin embargo, desde que llegó a Los Angeles Lakers, directamente se volvió un deber ser enemigos mortales en la National Basketball Association (NBA). Una vez más, LeBron James expresó su odio hacia Boston Celtics, aunque solo nombró a la ciudad.

Esto no es nada nuevo. Antes de arribar a Los Angeles, James se movió entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers, dos equipos de la Conferencia Este. Allí, tuvo varias batallas famosas contra los Celtics. Mayormente saliendo victorioso de ellas, se ganó un respeto y desprecio en el team de Massachusetts.

Pero no es solo por ser rivales históricos en la NBA. LeBron previamente describió a los fans de los Celtics como racistas. Así lo explicó cuando le consultaron por su rechazo a Boston hace cuatro meses en uno de los episodios de The Shop, el programa de HBO que él mismo produce.

"Porque son muy racistas. Dirán cualquier cosa. Y está bien. Es mi vida, carajo, he estado lidiando con eso toda mi vida. No me importa. Lo escucho. Si escucho a alguien cerca, lo reviso muy rápido y luego paso inmediatamente al partido. Van a decir lo que sea que quieran decir en todo momento", expresó.

El odio de LeBron a Boston

En esta ocasión, en el canal de TV de Los Angeles, Spectrum SportsNet, LBJ mencionó a un ex-Celtics que odiaba (Kendrick Perkins) pero que amó al tenerlo de compañero. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para recordar su sentimiento. "Kendrick Perkins, lo odiaba en Boston. Todavía odio a Boston. No se confundan, todos odiamos a Boston aquí", declaró El Rey.