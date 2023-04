Tenían todo para llevarse a Los Ángeles la serie de primera ronda de Playoffs con dos victorias de ventaja, pero dejaron pasar la oportunidad. Los Lakers perdieron el Juego 2 contra Memphis Grizzlies a pesar de que LeBron James hasta se dio el lujo de encontrar un nuevo trabajo durante la derrota en la Postemporada de la NBA 2023.

En los minutos previos al partido del 19 de abril, Grizzlies anunció que Ja Morant no podía jugar contra Lakers por la estrepitosa lesión que sufrió en el Juego 1. Así que LeBron y compañía tenían la posibilidad de enfrentar a un equipo de Memphis que no contaba con su máxima figura y con jugadores importantes como Steven Adams y Brandon Clarke. ¿Cómo les fue?

Los Angeles Lakers perdió contra Memphis Grizzlies por 93 a 103 puntos en un partido en el que el equipo californiano registró el 24 por ciento de efectividad en tiros de campo disputados. Ese fue el peor porcentaje de un equipo en lo que va de los NBA Playoffs 2023 y el segundo más bajo en las últimas 10 Postemporadas de la franquicia liderada por LeBron James.

El nuevo trabajo que LeBron encontró en la derrota de Lakers contra Grizzlies

Mientras que LeBron James fue el máximo anotador de Los Angeles Lakers con 28 puntos, Anthony Davis no tuvo un buen juego al registrar 13 unidades y 4 de 14 tiros de campo acertados. ‘El Rey’ de la NBA no pudo salvar ni con su nuevo trabajo la mala noche de AD. ¿Bron tendrá que ejercer su nueva labor en más ocasiones durante el Juego 3 del sábado 22 de abril a las 22:00 ET para poder ganar?

Durante un tiempo fuera en el último cuarto del Juego 2 contra Memphis Grizzlies, LeBron asumió el trabajo como entrenador de los Lakers y diseñó una jugada que salió a la perfección. Hasta el mismo Darvin Ham prestó atención a las indicaciones de James. ¿Deja la NBA? Por ahora no, pero cuando se retire, no sería descabellado pensar que Bron sería un buen entrenador por el alto coeficiente intelectual que tiene sobre baloncesto.