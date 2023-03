La presión llegó en su máxima expresión a Los Angeles Lakers para el final de la temporada NBA 2022-23. Sin LeBron James por lesión, Anthony Davis es el apuntado a liderar el equipo para evitar quedarse por fuera de los Playoffs por segunda campaña consecutiva. Si esto no pasa, Kevin Garnett ya hizo una predicción.

LeBron sufrió una lesión en el tendón del pie derecho y será reevaluado en tres semanas a partir del 2 de marzo de 2023. Sin embargo, la última actualización sobre incapacidad indica que Davis deberá seguir siendo el líder del equipo de Los Ángeles más allá del tiempo de ausencia que le habían dado James.

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, en Los Angeles Lakers existe la gran duda que LeBron James podrá volver en tres semanas tras su grave lesión. “No creo que sean solo las tres semanas, probablemente más allá de eso. Entonces te pones en una posición en la que esperas que regrese justo antes de los Playoffs o que regrese para el Play-In", sostuvo el periodista anteriormente mencionado.

Kevin Garnett jugó por 21 temporadas en la NBA, fue campeón en 2008 con Boston Celtics, ganó el premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2003-04 y es miembro del Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial desde el 2020. Una palabra autorizada para hablar del tema de moda: las posibilidades que Lakers clasifique a Playoffs con Davis y sin LeBron.

En el podcast ‘KG Certificado’, Kevin Garnett le puso presión a Anthony Davis al considerar que será el momento en el que la directiva de Los Angeles Lakers evaluará la capacidad de ‘La Ceja’ para liderar el equipo sin LeBron James. En el caso que no se clasifiquen a los Playoffs, la leyenda de la NBA ya hizo una fuerte predicción.

“Bron se lastima el pie, está de baja por dos semanas. Anticipo que este es el momento en el que creo que los Lakers se sentarán para ver el proyecto de Anthony Davis y creo que en las próximas dos semanas, se presentará Anthony Davis para ver qué puede hacer en dos semanas para maniobrar a los Lakers. Si él no hace un cambio fundamental, si esto no hace un movimiento fundamental, o realmente no moverá nada. Creo que saldrán del proyecto de Anthony Davis y lo moverán este verano”, dijo Kevin Garnett en el podcast ‘KG Certificado’.