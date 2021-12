Hasta ahora, la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no comenzó como Los Angeles Lakers y sus fanáticos esperaban. LeBron James tiene un plantel de lujo, pero parece que el #6es el único que juega al nivel esperado, con muchas decepciones, y ahora también complicaciones.

Resulta que una noticia que parece ser pésima es la lesión de Anthony Davis. El que debería ser la segunda espada de LeBron se lastimó la rodilla en el juego del viernes ante Minnesota Timberwolves y se perderá, al menos, cuatro semanas de acción. ¿Problemas en Lakers?

No necesariamente. Como se anticipó, aunque sus números no sean malos, Davis no venía teniendo una temporada tan buena. Su agresividad para atacar el aro era baja y su efectividad en los tiros de media y larga distancia, algo que le gusta hacer, eran de los peores en toda la liga.

Por eso, el récord de 16 triunfos por 14 derrotas, que los lleva a un promedio justo por encima del .500, es en gran medida gracias a James, que tiene 25.7 puntos, 6.2 rebotes y 6.8 asistencias. Ahora, El Rey deberá asumir aún más responsabilidades con la ola de Coronavirus atacando a los de Frank Vogel, además de la ausencia de AD.

LeBron James sin Anthony Davis en cancha con Lakers

Pero, lo esclarecedor son los números de Bron sin Davis en cancha con Los Angeles en esta temporada, que muestran que el equipo es ¿mejor sin el gigante?: La franquicia supera por 27 puntos a su rival cuando James juega sin AD en cancha, lo cual es mejor de lo que logran cuando ambos están juntos. ¿Están mejor sin él?