Lo que parecía una amistad que conquistó la NBA con seis títulos en Chicago Bulls terminó por ser una relación que se deteriora cada vez más. Todo indicaría que Scottie Pippen y Michael Jordan no se pueden ni ver porque el exalero volvió a atacar a MJ y recibió una dura respuesta de Skip Bayless.

En vísperas a lo que será el lanzamiento de su libro ‘Unguarded’ el próximo 9 de noviembre, Pippen adoptó una estrategia de marketing que desató la polémica en el mundo de la NBA: atacar a Jordan por su serie documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile) sobre la última temporada en los famosos Chicago Bulls de la década de los 90’s.

Bayless tomó atenta nota y en el programa ‘Undisputed’, de Fox Sports, decidió destruir a Scottie Pippen al considerarlo uno de los jugadores más sobrevalorados en la historia de la NBA. Todo esto, a raíz del ataque inicial del excompañero de Jordan contra el mismo MJ.

“Así que Michael Jordan presentó su historia, no la historia del 'Último Baile', como nuestro entrenador, Phil Jackson, anunció la temporada 1997-1998 una vez que se hizo evidente que los dos Jerrys (el propietario Jerry Reinsdorf y el gerente general Jerry Krause) tenían la intención de romper en la pandilla sin importar lo que pasó”, afirmó Scottie Pippen en el libro ‘Unguarded’.

‘Era un producto de MJ’: Skip Bayless destruye a Scottie Pippen por atacar a Michael Jordan

Para el reconocido analista de los deportes americanos en Fox Sports, Scottie Pippen no mercía ser uno de los 50 mejores jugadores de la historia porque no fue un líder de equipo. Y ahora que volvió a atacar a MJ, Bayless no tuvo piedad con el exNBA.

“Para mí, es uno de los jugadores más sobrevalorados en la historia de la NBA. Porque lo vi de cerca y personalmente con mis propios ojos y mis propios instintos ... Era un jugador talentoso. Era un muy buen jugador. Pero, al final, también fue principalmente un producto de Michael Jordan ... Fue uno de los 50 mejores jugadores. No hay forma de que sea uno de los 50 mejores si fuera el alfa y el líder en otro equipo”, concluyó Skip Bayless sobre Scottie Pippen.

