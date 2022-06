Los de ayer contra los de hoy. Un nuevo capítulo de la rivalidad entre los exjugadores y las actuales estrellas de la NBA se dio entre Draymond Green y Kendrick Perkins por nadie más y nadie menos que LeBron James. La estrella de Golden State Warriors salió a defender al ‘Rey’.

Perkins, campeón de la NBA en la temporada 2007-08, fue el invitado del podcast ‘Old Man and The Three’ (El Viejo y Los Tres) y confesó que antes del Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Este 2008 entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers tuvo tanto miedo de enfrentar a LeBron que rezó porque se lesionara de gravedad.

“No voy a mentir, hombre, estaba muy asustado al entrar en el Juego 7 contra LeBron James. Esta fue la única vez que realmente recé para que le pasara algo en la práctica... Pensé: 'Vamos a recibir noticias de última hora de que LeBron se desgarró el ligamento cruzado anterior o algo así. Lo hice, hermano, ni siquiera estoy mintiendo. Ni siquiera estoy exagerando”, confesó Kendrick Perkins.

Draymond Green explotó en 3, 2, 1… La estrella de Golden State Warriors afirmó en su podcast del portal ‘El Volumen’ que Perkins tiene un problema al llegar a rezar para que LeBron James se lesionará con una lesión que acaba las carreras de los jugadores en la NBA. “¿Recuerdas que así es como alimentamos a nuestras familias?”, planteó el alero.

Green acabó al campeón de la NBA que rezó para que LeBron se lesionara

“Entonces, si oras por la caída de otro hombre, eso es un defecto de carácter, amigo mío. Si oras por la caída de alguien una vez, vas a orar por eso otra vez... Eso solo significa que eres el tipo de persona quién rezará por la caída de alguien. Eso es un poco loco para mí. Eso no es nuevos medios. No entiendo. No tienes que ir a la televisión y actuar así, hermano. Tú jugaste. Actúa como tal. haciendo esto. Deja de hacer el ridículo”, fue el mensaje de Draymond Green a Kendrick Perkins por rezar para que LeBron James se lesionara antes de un Juego 7 en la NBA.