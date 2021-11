No hay que ser un experto en la National Basketball Association (NBA) para darse cuenta que Golden State Warriors está siendo el mejor equipo de la temporada 2021-2022, con un gran momento del base Stephen Curry, sumado a la experiencia en ambos lados de la cancha de su ala-pivot Draymond Green.

Mientras el Chef se luce a la hora de anotar los puntos, el jugador de 31 años responde comandando la defensiva del equipo de Steve Kerr, actualmente la mejor de la liga, y liderando la ofensiva, que es la tercera más destacada de la competición, en este mes de certamen ya disputado.

Por lo mismo, Green es muy enfático a la hora de decir públicamente cuál es el objetivo de los Warriors para esta temporada NBA, por lo mismo se atrevió en la presentación de su nuevo podcast a enviarle un mensaje amenazante a figuras como LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y a equipos contendores al título, como Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets o el actual campeón Milwaukee Bucks.

La amenaza de Draymond Green y los Warriors a toda la NBA



"Durante este último tiempo, mucha gente maldita nos descartó. Que la dinastía se acabó, que Draymond está acabado, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Que Steph Curry no tiene ayuda y no puede liderar a un equipo. Te puedes dar cuenta que la falta de respeto fue muy grande cuando ves que Klay (Thompson) habla sobre el tema. Klay, que nunca habla de esas mierdas", partió señalando el ala-pivot.

En esa línea, Green agregó que "han hablado mucha mierda sobre nosotros. Van 15 partidos, no 60, no podemos venirnos arriba, pero lo que sí es que tenemos un equipo muy bueno, y seguiremos creciendo. Klay y (James) Wiseman van a volver y serán claves. Y creo que si podemos seguir trabajando, podemos darnos una oportunidad real. Y les digo una cosa: no permitan que salgamos campeones, porque si pasa van a tener que escucharme".

Durante la actual temporada de la NBA, el jugador de 31 años registra un promedio por partido de 8.4 puntos, 7.9 rebotes y 7.1 asistencias, con una efectividad en tiros de campo del 56 por ciento, más un 40% en triples.