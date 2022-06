La temporada de la National Basketball Association (NBA) quedó oficialmente finalizada con el campeonato obtenido por los Golden State Warriors al ganarle a Boston Celtics en las Finales de la NBA 2022. Ahora, tocó la fiesta, el desfile para celebrar el trofeo Larry O'Brien.

Y de esa forma, con miles y miles de fanáticos, Stephen Curry y compañía salieron a las calles de San Francisco. Los Warriors ganaron su cuarto anillo en ocho años para consolidar la dinastía, y Draymond Green ha decidido no guardarse nada y dejárselo saber al resto.

Después del anillo conseguido el jueves, Green no paró de twittear cosas hacia otros jugadores, periodistas y gente en general denominada haters. La propia figura admitió que no se iba a callar y que aprovecharía este momento de gloria. Así lo hizo también en el desfile.

Draymond Green contra todos

"Estoy intentando pensar lo más controversial que podría decir. Como los medios, como hacen ellos. Esto es genial. No sé que quieren que les diga, ¿qué somos mejores que el resto? Ha sido un asombroso año, les dije que no nos dejen ganar un maldito campeonato y claramente nadie pudo frenarlo. Les advertí. Continuaré destruyendo gente en Twitter e Instagram, como he hecho", dijo Draymond.

Luego, terminó con una frase épica y como siempre, muy polémico y controversial. "Solo quiero decir gracias a todos, y como siempre que se pudran todos los demás. Los amo a todos", concluyó el ganador del Premio a Defensor del Año en 2017.