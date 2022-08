Cuando se trata de disputar un juego NBA, Draymond Green no se ahorra una sola gota de sudor y entrega. Con el ya patentado ‘trash talk’ (charla basura) saca a sus rivales de concentración. En esta ocasión, la estrella de Golden State Warriors acabó a la joya de Los Angeles Lakers y no fue precisamente en una cancha de baloncesto.

Uno de los pocos jugadores que se destacó en los Lakers versión 2021-22, no clasificaron a los Playoffs 2022, llegó al equipo sin ser elegido en el Draft y tras promediar por juego 7.3 puntos se ganó la bendición a los 24 años del mismísimo LeBron James.

“Mi chico, mi perro, contando su historia y me encanta que reciba la atención que se merece. La Nación Laker tiene algo muy especial y recién comienza”, publicó LeBron James en Twitter el 22 de junio de 2022 sobre el jugador que acabó Draymond Green.

La estrella de Golden State Warriors tuvo como invitado a Kyle Kuzma en el podcast ‘El Show de Draymond Green’ y cuando hablaron de los apodos de los jugadores, el compañero de Stephen Curry no tuvo piedad con la joya de Los Angeles Lakers luego que hiciera público el deseo de cambiar de apodo en la NBA.

Green acabó a la joya de Lakers que LeBron le dio la bendición en NBA

“Vi a Austin Reaves, que está en los Lakers, salir del otro lado como si estuviera tratando de deshacerse de dos apodos y es como hermano: 'No has hecho lo suficiente en tu carrera para tratar de compartir los apodos que la gente te dio’. Deberías tomar esos apodos y tratar de jugar con ellos con seguridad y definitivamente entiendo el pensamiento detrás del AR-15, pero no creo que a nadie le guste escuchar las palabras AR-15 en la cancha de baloncesto y pensando en las armas. ‘Hillbilly Kobe’, será mejor que abraces a ese, ¿estás bromeando? Vamos, cualquier Kobe (...) Si soy él y me llaman ‘Hillbilly Kobe’ estoy tratando de correr realmente con eso”, afirmó Draymond Green en su podcast del portal El Volumen sobre la joya de Los Angeles Lakers que recibió la bendición de LeBron James.