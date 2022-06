Le tocaron el ego a Golden State Warriors y lo pagaron caro. Por lo menos así lo piensa Draymond Green. Luego de la victoria frente a Boston Celtics en las Finales NBA 2022, el compañero de Stephen Curry se acordó de Al Horford con una burla utilizando a LeBron James.

¿Al ‘Rey’? ¡Sí! Green no tuvo piedad con el jugador nacido en República Dominicana al poner como ejemplo a LeBron y, aunque intentó remediar lo dicho con un “sin faltarle el respeto a Al Horford”, las risas se apoderaron de los asistentes al show del cual participó el jugador de los Warriors.

Todo empezó cuando en el podcast del exjugador de la NBA J.J Reddick, ‘The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres), le preguntaron a Draymond Green sobre si la falta de experiencia de Boston Celtics en Finales influyó para que Golden State Warriors ganará la NBA 2022. Ahí llegó palito contra Horford.

“Me preguntaron en conferencia de prensa sobre la comparación del IQ (coeficiente intelectual) entre Boston Celtics y LeBron James. Dije: ‘Cállense. ¿De qué están hablando?’. Es más fácil porque no estás jugando contra LeBron James que es como la mente maestra definitiva en nuestro juego. No estás jugando ese juego de ajedrez contra él (…) Bron puede preparar a sus jugadores para lo que vienen. Al Horford no pudo prepararlos para lo que vino. Sin faltarle el respeto a Al Horford”, dijo Draymond Green en el podcast ‘The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres) y lo más duro estaba por venir.

Draymond Green se burla de Al Horford utilizando como ejemplo a LeBron James

A Draymond Green no le gustó que el pívot de Boston Celtics le hiciera el gesto de mostrar sus bíceps tras una gran jugada en la mismísima casa de Golden State Warriors, así que decidió terminar su burla con un comentario contundente: “Al Horford también hizo esto (símbolo de ser el más fuerte) en el Juego 1. Luego lo hizo en el Juego 6 y me reí de eso. ¡Ellos perdieron!”.