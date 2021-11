La gran historia de la semana alrededor de la National Basketball Association (NBA) ha sido el enfrentamiento entre LeBron James e Isaiah Stewart en el partido de Los Angeles Lakers ante Detroit Pistons, donde Stewart quiso encarar al Rey por un golpe que lo dejó ensangrentado.

Uno de los que no quiso dejar de opinar fue el compañero de Stephen Curry en los Golden State Warriors, Draymond Green. Un jugador que sabe bastante sobre peleas, ya que las suele comenzar, pero a la hora de enfrentarse LeBron, no quiere saber nada por su experiencia en el pasado.

En el episodio más reciente de The Draymond Green Show, la estrella de los Warriors se remontó a las Finales de la NBA de 2016, donde enfrentó a los Cleveland Cavaliers de James y experimentó el sabor de la derrota, cosa que todavía no puede quitar su cabeza.

Draymond Green sobre meterse con LeBron James

"Isaiah, tómalo de mí. Yo me metí en una pelea con LeBron James hace aproximadamente cinco años", comenzó Green en su podcast. "Y no me fue muy bien. No es que Bron me pateó el trasero. Pero si me lo pateó, no físicamente, pero si lo hizo porque remontó un déficit de 3 a 1 para ganar el campeonato y esa mierda todavía duele hasta el día de hoy".

También, decidió darle un consejo a Stewart. "Como alguien que se involucró con LeBron en la cancha, Isaiah, solamente un consejo: No vale la pena el tiempo. No vale la pena el esfuerzo y la energía que gastó para pasar a todas esas personas para terminar pagando dos cheques de partido".