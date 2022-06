A Steve Kerr no le tembló la mano y cuando tuvo que sacar a un tres veces campeón de la NBA durante el último periodo del Juego 4 de Finales 2022 lo hizo. ¿Draymond Green se molestó? La estrella de Golden State Warriors habló de lo sucedido en la victoria contra Boston Celtics por 107 a 97 puntos.

Green viene con un nivel irregular en las Finales NBA 2022. Draymond tiene más faltas (18) que puntos anotados (17) hasta el Juego 5 (lunes 13 de junio a las 21:00 ET) y con un promedio por juego de 4.3 unidades, 7.3 rebotes y 5.8 asistencias, estuvo casi cuatro minutos en la banca durante el último periodo del Juego 4 Warriors vs. Celtics.

Cuando Draymond Green estuvo en la banca, Golden State Warriors pasó de perder 86 a 91 puntos a estar adelante en el marcador por 97 a 94 con una racha de 11 unidades anotadas por tan solo 3 recibidas. A pesar que el alero volvió a ingresar al juego vs. Boston Celtics y aportó dos asistencias y un rebote ofensivo fundamental para el triunfo victoria de los Dubs, el compañero de Stephen Curry vivió una situación que lo dejó en estado de shock.

“Lo sacamos y pusimos a Looney alrededor de los ocho minutos, que era nuestro plan de todos modos. Pero Loon estaba jugando muy bien y Jordan Poole estaba jugando muy bien, así que nos quedamos con el grupo. Generalmente hacemos eso. Como la mayoría de los entrenadores, si tienes un grupo que va bien, simplemente te quedas con él. Los últimos minutos pasamos a una especie de patrón ofensivo-defensivo con Draymond y Jordan alternando”, afirmó Steve Kerr sobre la decisión de enviar a Green a la banca en el último cuarto de Celtics vs. Warriors del 10 de junio.

Green le responde a Kerr por enviarlo a la banca en Warriors vs. Celtics de Finales NBA 2022

Luego de la victoria de Golden State Warriors vs. Boston Celtics en el Juego 4 de Finales NBA 2022, Draymond Green le respondió a la acción de Steve Kerr de enviarlo a la banca en el periodo final de un partido tan crucial. Análisis sincero y racional el que hizo en su podcast del portal ‘El Volumen’.

“Estos son los playoffs. No me dejo atrapar por: siempre que ganemos el juego... puedes echar a quien sea. Mientras ganemos, realmente no me importa. Y así, toda la noción de cómo, que tienes que consultar con ciertos tipos si los vas a sacar del juego o si crees que es mejor para el equipo. Creo que eso es ridículo (…) Steve Kerr se alejó de mí por un tiempo, ¿estaba enojado y frustrado? Absolutamente. Quedan siete minutos en un juego extremadamente importante. Ya sabes, no puedes perder 3-1, no quieres perder 3-1, y estoy saliendo del juego. Estaba furioso. Pero le doy crédito a mis compañeros de equipo”, sostuvo Draymond Green.