Draymond Green no tuvo piedad y le quitó US$4K a Klay Thompson el día después de lesionarse

Los buenos amigos se conocen en las buenas y en las malas, pero… ¿Draymond Green era para tanto? Una de las estrellas de Golden State Warriors reveló una imperdible anécdota con Klay Thompson justo el día después que el escolta se rompió la rodilla izquierda.

Thompson venía con un increíble nivel en la NBA al ganar dos campeonatos de manera consecutiva con los Warriors y aspiraba a ser parte fundamental de la remontada en las Finales 2019. Sin embargo, en el Juego 6 vs. Toronto Raptors se lesionó de gravedad la rodilla y la peor noticia estaba por llegar.

Golden State Warriors no pudo contar con Klay Thompson en la temporada 2019-20 debido a que se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y uno de los primeros jugadores que consoló a uno de los miembros de los ‘Splash Brothers’ (hermanos) fue Draymond Green.

Apenas se dio a conocer que Thompson se había roto los ligamentos, Green decidió ir a la casa de Klay para intentar distraerlo de ese mal momento y… ¡Oh, sorpresa! Draymond encontró unas fichas de dominó y, con el espíritu competitivo que lo caracteriza, no tuvo piedad con Klay.

Draymond Green le quitó US$4K a Klay Thompson el día después de lesionarse

“Entonces, es un buen día en Oakland, Klay tenía una piscina en su casa. Reviso, tenía algunas fichas de dominó en la mesa. Soy como ‘vamos a jugar’. Él dice 'está bien, juguemos'. Por supuesto, no jugamos gratis, jugamos por un buen dinero. Por supuesto, fue una paliza porque no puede vencerme, pero también fue solo un momento en su vida, Klay, que nunca había sido herido, solo se rompió el ligamento cruzado anterior, ya sabes, se estropeó un poco mentalmente, y aparezco como '¿cómo puedo ayudarte a recuperar tu mente? ¿Fuera de esto?’ Pero me fui unos $ 4.000 más rico y fue genial. Fue increíble.”, le reveló Draymond Green a NBC Sports (deportes).