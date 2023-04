La palabra más esperada en el mundo de la NBA rompió el silencio y con un contundente mensaje demostró que, por ahora, no se arrepiente de lo sucedido. Draymond Green hizo una primera publicación en Instagram tras la suspensión de la liga que pone en peligro a Golden State Warriors y Stephen Curry en los Playoffs 2023.

¿Y es tan así? La respuesta es un contundente sí. Los Warriors se convirtieron en el quinto equipo campeón de la NBA que inicia la temporada siguiente con dos derrotas consecutivas en la primera ronda de los Playoffs. Ninguno de los equipos anteriores logró remontar la serie y, como si algo más faltara para Golden State, no podrán contar con Green para el Juego 3 contra Sacramento Kings.

La NBA hizo oficial un partido de suspensión para Draymond Green luego de pisar en el pecho a Domantas Sabonis mientras que el jugador de los Kings estaba en el piso y venía de sujetar el pie derecho del compañero estelar de Stephen Curry.

Draymond Green rompe el silencio tras la suspensión de la NBA

Draymond Green sostuvo antes de la suspensión que el pisotón a Domantas Sabonis se dio porque “me agarraron la pierna. En la segunda vez en dos noches. Los árbitros lo vieron. Necesitaba poner mi pie en alguna parte y no soy la persona más flexible. Así que eso no es estirarme demasiado”. Ahora, llegó el momento de conocer las primeras palabras de la estrella de Golden State Warriors luego de saber que no podrá jugar en el juego 3 contra Sacramento Kings del jueves 20 de abril de 2023 a las 22:00 ET.

Adam Silver, comisionado de la NBA, estaba presente en el estadio Golden 1 Center de Sacramento y vio cómo Green provocaba aún más al público de los Kings cuando estaba a punto de ser expulsado. Justamente sobre este hecho, Draymond hizo la publicación en Instagram con la que rompió el silencio tras ser suspendido. “Porque los ganadores siempre ganan”, escribió el compañero de Stephen Curry.