La situación en Brooklyn Nets está que arde porque tras los primeros juegos de la serie de primera ronda de los Playoffs 2022 quedaron con marca de 0-3. Kevin Durant ha sido dominado por la defensa de Boston Celtics y según una leyenda de la NBA no está jugando como el líder del equipo.

Hasta el Juego 4 contra los Celtics, lunes 25 de abril de 2022 a las 19:00 ET, Durant promedia por partido 22 puntos, 5.3 rebotes, 5.3 asistencias y 5.7 perdidas. Kevin no ha sido factor influyente y para Charles Barkley está adoptando una actitud que no corresponde a su nivel de juego.

“Todos estos pasajeros de autobús no significan nada para mí. Si no estás conduciendo el autobús, no camines hablando de ‘eres un campeón’. Si estás en el autobús, no quiero escucharlo”, afirmó Barkley sobre la actitud de Kevin Durant en la dura situación de los Nets.

Lo más duro de la crítica de Charles Barkley estaba por llegar y en una ida y vuelta con Kenny Smith, panelista de ‘Dentro de la NBA’, de TNT, se animó a decir que Kevin Durant no fue el mejor jugador de Golden State Warriors cuando ganó los títulos y MVP de las Finales 2017 y 2018. ¡Boom!

Durísimos con Kevin Durant: ‘No era el mejor jugador de Golden State Warriors’

- Kenny Smith: “¿No crees que Kevin Durant fue el mejor jugador de los Warriors?"

- Charles Barkley: “No, no lo hago”.

- Kenny Smith: “Era el mejor jugador”.

- Charles Barkley: “Obtuvo MVP. No fue el mejor jugador. Andre Iguodala no fue el mejor jugador, obtuvo MVP”.