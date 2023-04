Por medio de un comunicado de prensa, la NBA anunció la decisión oficial con Draymond Green para el Juego 3 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings de Playoffs. ¡Duro golpe para Stephen Curry!

Duro golpe para Curry: La decisión oficial de la NBA con Draymond Green para el Juego 3 Warriors vs. Kings

El nombre de Draymond Green era uno de los temas más comentados en el mundo de la NBA luego de la expulsión que tuvo en el Juego 2 entre Golden State Warriors y Sacramento Kings por pisar en el pecho a Domantas Sabonis. El compañero de Stephen Curry explicó lo sucedido, pero la liga ya tomó una decisión al respecto.

Green sostuvo que “me agarraron la pierna. En la segunda vez en dos noches. Los árbitros lo vieron. Necesitaba poner mi pie en alguna parte y no soy la persona más flexible. Así que eso no es estirarme demasiado (…) La explicación (de los árbitros) fue que pisé demasiado fuerte”. Además, el jugador de Warriors publicó un mensaje en Instagram para que la NBA no lo suspendiera. ¿Logró su cometido?

Golden State Warriors y Stephen Curry esperaban buenas noticias sobre la repercusión que podía tener la expulsión de Draymond Green por pisar a Domantas Sabonis, ya que Shams Charania, del portal The Athletic, informó que “parece poco probable que el alero de los Warriors sea suspendido para el Juego 3 contra Kings”. El castigo iba a ser una multa económica. Bien dicho, iba a ser...

La decisión oficial de la NBA con Green para el Juego 3 Warriors vs. Kings

Golden State Warriors jugará el tercer partido contra Sacramento Kings por la primera ronda de los Playoffs 2023, jueves 20 de abril a las 22:00 ET, con un resultado global en contra de dos derrotas y cero victorias más un duro golpe que recibió Stephen Curry al conocer la decisión oficial de la NBA con Draymond Green para este juego 3.

“El alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, ha sido suspendido un juego sin pago de sueldo por pisar el pecho del pívot de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, anunció hoy (18 de abril de 2023) Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de baloncesto. La suspensión se basó en parte por el historial de Green de actos antideportivos”, comunicó la NBA por medio de su cuenta oficial de prensa.