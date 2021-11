En el mundo de la NBA aún siguen sin creer que Alex Caruso no juegue con LeBron James en Los Angeles Lakers y un ejecutivo no dudó en acabar al equipo californiano.

Alex Caruso es la sensación en Chicago Bulls. Cada vez que ingresa desde el banco recibe una ovación y mientras que vestido de rojo y blanco deja la vida en cada juego, en Los Angeles Lakers no hacen más que extrañarlo. ¿Se arrepentirán LeBron James y compañía?

Antes de inicio de la temporada NBA 2021-22 muchos aficionados de los Lakers pensaban que Caruso regresaría al equipo de Los Angeles por, entre otros motivos, ser considerado el GOAT del equipo según el mismísimo LeBron James.

Los Angeles Lakers no le dieron el dinero que pedía Alex Caruso, mientras que Chicago Bulls no dudó y lo firmó por cuatro años a cambio de $36.9 millones de dolores. ¡Y mal no le ha ido! En la victoria sobre Brooklyn Nets por 118 a 95, el escolta fue el que trajo la intensidad y energía tirándose de cabeza para realizar jugadas épicas.

El mundo de la NBA aún sigue sin creer que Caruso no juegue con LeBron James en Los Angeles Lakers y un ejecutivo no dudó en acabar al equipo californiano con unas declaraciones más que picantes a Eric Pincus, del portal The Athletic.

Ejecutivo de la NBA acaba a Los Angeles Lakers por dejar ir a Alex Caruso

“Puede que Caruso no sea muy talentoso con el balón, pero tiene un alto coeficiente intelectual para todas las cosas pequeñas y obviamente es un defensor. Los Lakers erraron esa. No estoy seguro de lo que estaban pensando”, afirmó un ejecutivo de la Conferencia Oeste sobre la decisión de Los Angeles Lakers de no contar más con Alex Caruso.

Los números de Alex Caruso en Los Angeles Lakers

Con un título NBA en la temporada 2019-20, Alex Caruso disputó 184 juegos en Los Angeles Lakers y terminó con un promedio por juego de 5.9 puntos, 2.3 rebotes y 2.4 asistencias más una efectividad del 42.9% y 37.7% en tiros de campo y triples, respectivamente.