“Los titulares no estuvieron preparados”, fue uno de los comentarios de los analistas tras la inesperada derrota que sufrió Denver Nuggets con uno de los peores equipos de la temporada NBA 2021-22. ¡Y eso no es lo peor! El DT del equipo no puso a Facundo Campazzo y perdieron una increíble racha.

Si las estrellas de los Nuggets no tenían una buena noche y la banca estaba respondiendo por qué no darle minutos a Facu Campazzo para que con energía e intensidad defensiva cree un momento favorable del equipo y se lleven la victoria. Ese misterio solo lo sabrá responder el DT de los Nuggets, Michael Malone, y mientras eso resuelve... ¡A los números!

Monte Morris y Will Barton terminaron con 4 y 6 puntos más 0 de 4 y 0 de 9 en triples, respectivamente, en la derrota de Denver Nuggets por 107 a 119 contra un equipo de Oklahoma City Thunder que tiene 19 victorias y 42 derrotas. Todo esto pasó sin Facundo Campazzo en cancha.

La banca de los Nuggets respondió. Eso es cierto, porque Bones Hyland y Bryn Forbers, quienes juegan en las posiciones que Campazzo desempeña, anotaron 19 y 18 puntos, respectivamente, pero… Ninguno de los jugadores mencionados tiene la intensidad defensiva que llevó a Facundo a ganar un premio que el DT de Denver solo le da a los mejores jugadores defensivos del partido.

Aunque la defensa de Denver Nuggets pedía a gritos a Facundo Campazzo, el base argentino no vio minutos en la derrota del equipo que cortó una increíble racha de seis victorias que, no solo los alejó de los puestos del Play-In, sino que contó con una épica victoria por un punto contra Golden State Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson.