La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no pudo empezar mejor para Stephen Curry y sus Golden State Warriors. De hecho, es tan bueno el comienzo que ha tenido el base, que uno de sus compañeros se animó a compararlo con... ¿Lionel Messi?

La franquicia que comanda Steve Kerr tiene el mejor récord de la Conferencia Oeste y de toda la NBA con 19-4. Liderados por Steph que además está persiguiendo el récord de más triples en la historia en temporada regular que sostiene Ray Allen. Necesita 23 más para lograrlo.

Entrando a los juegos de este lunes 6 de diciembre, el jugador de 33 años está tercero en la liga en puntos por partido con 27.5, pero la forma en que GSW lo usa, y como se mueve él en la cancha, es completamente diferente al del resto de los jugadores, y su compañero Gary Payton lo sabe.

Stephen Curry es como un jugador de fútbol, ¿como Lionel Messi?

"No se para de mover", dijo Payton este lunes según NBC Sports. "Pienso en él como un jugador de fútbol que pasa los 48 minutos corriendo en la cancha y no para. No para de moverse. Crea tanta atención y cansa a sus rivales y a la defensa. Es ridículo. Su preparación y como cuida su cuerpo, es ridículo".

Es cierto. Curry lidera a la franquicia en distancia recorrida por juego por mucho. Promedia 2.54 millas, mientras que el segundo, Jordan Poole, tiene 2.24. Con toda la atención que atrae, y al ser hoy en día el mejor jugador de su deporte, compararlo con el mejor del fútbol, el #30 del PSG (mismo número, otra similitud), declarar que es "La Pulga" de Golden State, no es una locura.