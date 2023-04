Luego del triunfo de Golden State Warriors vs. Sacramento Kings en el Juego 4 de los NBA Playoffs 2023, Klay Thompson fue el protagonista de un accidente.

El compañero estelar de Stephen Curry en la NBA volvió hacer de las suyas. Klay Thompson está decidido a disfrutar cada momento que vive en los Playoffs 2023 y por ese motivo mantiene una tradición luego de cada juego de Golden State Warriors. Sin embargo, en esta ocasión no salió nada bien y generó un accidente.

La serie de primera ronda entre Warriors y Sacramento Kings empezó a traer buenas noticias para Thompson luego del triunfo de Golden State en el Juego 3. Klay logró un récord histórico que LeBron James, Michael Jordan y Stephen Curry, no pudieron conseguir.

Klay Thompson se reportó con 26 puntos y cuatro triples en la victoria de Golden State Warriors contra Sacramento Kings por 126 a 125 en el Juego 4 de esta serie de Playoffs. Una vez finalizó el partido, la estrella de los Dubs dio de qué hablar con una burla a Stephen Curry y un accidente en la conferencia de prensa.

Curry cometió el error de pedir tiempo fuera sin que los Warriors tuvieran y de no ser porque Harrison Barnes falló el último tiro, no se hubiera asegurado la victoria de Golden State. Thompson no tuvo piedad con Steph y en un video con más de 110.000 reproducciones en Twitter lo comparó con Chris Webber, aquel jugador de Michigan que en el campeonato de la NCAA de 1993 cometió el mismo error que ‘El Chef’ para que Carolina del Norte se quedara con el título.

El accidente de Thompson tras la victoria de Warriors contra Kings en Playoffs

Klay Thompson asistió a la conferencia de prensa tras la victoria de Golden State Warriors en el Juego 4 vs. Sacramento Kings y de un momento a otro... “Oh, Dios mío. Perdón, perdón. Debí advertirte”, dijo el compañero de Stephen Curry sobre el accidente que ocasionó al lanzar un avión de papel con las estadísticas del partido y pegarle o pasarle muy cerca a un periodista. La tradición de Thompson empieza a ser peligrosa.