Cuando se trata de interceder por ti y dar mil y un argumento para destacar todo lo que has hecho bien no hay nadie mejor que un amigo cercano. En el debate por conocer quién es el GOAT de la NBA, una de las personas más cercanas a LeBron James explicó por qué ‘El Rey’ debe ser elegido por encima de Michael Jordan.

Claro, era más que lógico que Rich Paul se iba a decantar por LeBron, pero aun así dejó sobre la mesa en la que se debate quién es el GOAT un argumento más que valido a la hora de inclinarse por James y no por Michael Jordan: el camino que cada uno tuvo que recorrer para llegar a la gloria.

Paul es el agente de LeBron James desde 2012, justo cuando la estrella de Los Angeles Lakers alcanzaba por primera vez un título de la NBA. De ahí en más, Rich fue testigo directo de los duros rivales que ‘El Rey’ enfrentó para construir un legado. Golden State Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant, San Antonio Spurs de Tim Duncan, Tony Parker y Mani Ginóbili, algunos de estos contricantes.

Aunque Michael Jordan se enfrentó a Boston Celtics de Larry Bird y Los Angeles Lakers de Earvin Magic Johnson, estas leyendas estaban al cierre de sus carreras, por lo que los rivales más fuertes de Chicago Bulls fueron los ‘Bad Boys’ (Chicos Malos) de Detroit Pistons y el Utah Jazz de John Stockton y Karl Malone. ¿Quién tuvo los rivales más difíciles? Rich Paul lo respondió.

El agente de LeBron explicó por qué ‘El Rey’ es el GOAT por encima de Jordan

“El camino para LeBron fue tan duro, si no más, que el camino para Michael (…) LeBron era un niño. Querían que LeBron fuera como Mike; querían que Michael hablara con ellos en cualquier capacidad, lo cual probablemente no hizo. Querían que Michael fuera su amigo, lo que probablemente no era. También querían que LeBron actuara como Michael, y no lo hizo. Había más personas que sonreían y esperaban que LeBron fracasara de las que lo apoyaban para que tuviera éxito al principio”, le explicó Rich Paul al portal The Athletic.