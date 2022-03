La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) de Brooklyn Nets es una muy rara por distintas razones. James Harden ya no está y por él llegaron Seth Curry y Ben Simmons, Kevin Durant todavía está lesionado y a punto de volver, y Kyrie Irving sigue sin jugar de local.

Con respecto a esto último, este domingo salió la noticia de que el 7 de marzo en el estado de Nueva York se levantaría el mandato que requería al agente que esté vacunada para estar en lugar cerrados de eventos, como los partidos de los Nets. Esto igualmente no le daría la posibilidad de participar en los juegos a Kyrie porque el sector privado todavía tendrá la restricción.

Ante esto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, salió a declarar en CNBC acerca de la situación, y generó polémica porque expresó su deseo personal y habló de la realidad del jugador, quien no está vacunado en una de las ciudad que tuvo más casos de COVID-19 en el país.

El alcalde de Nueva York y sus dichos sobre Kyrie Irving

Se abrió la discusión cuando puso su opinión por sobre el tema más importante, que es la salud de la gente. "Quiero a Kyrie en la cancha. Haría cualquier cosa por conseguir ese anillo. Tanto, lo quiero. Pero hay mucho en juego aquí. Y hablé con el dueño del equipo. Queremos encontrar una manera de llevar a Kyrie a la cancha, pero este es un problema mayor".

Por suerte, no quedó como que prefiere ganar un anillo a proteger a sus ciudadanos, sino que aclaró todo con una sensata declaración. "Sería un mensaje equivocado tener una excepción para un jugador cuando le decimos a un sinnúmero de empleados de la ciudad de Nueva York: 'Si no sigues las reglas, no podrás ser contratado'”.