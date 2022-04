Dicho y hecho. En el mundo de Los Angeles Lakers no hay un solo momento de paz, ni aun con en las vacaciones de las estrellas del equipo. Russell Westbrook fue noticia por la pista que dio sobre una posible salida del equipo californiano. ¡LeBron James tiene algo por decir!

Westbrook borró todas las fotos que tenía en el perfil de Instagram con Los Angeles Lakers, Washington Wizards y Houston Rockets. Russ solo dejó las publicaciones que tenía cuando jugaba para Oklahoma City Thunder, pero luego las eliminó para evitar especulaciones.

El misterio duro poco, ya que Russell Westbrook publicó un audio en Instagram que pasó a ser el único post que tiene hasta el 28 de abril de 2022 tras eliminar todas las fotos que tenía en los equipos que había jugado. LeBron James una vez más lo respaldó.

A pesar que Russell Westbrook tuvo la tercera peor campaña anotadora desde que llegó a la NBA en la temporada 2008-09 tras promediar por juego 18.5 puntos, LeBron fue claro en respaldarlo tanto luego de no clasificar a Playoffs 2022 como cuando decidió borrar todas las publicaciones de Instagram con Lakers y los demás equipos en los que jugó.

El comentario de LeBron a Westbrook tras borrar todas las fotos con los Lakers

Russell Westbrook publicó un audio con una foto suya con el uniforme de Los Angeles Lakers y frente al mensaje que decía “aprendí cuando era más joven, no puedes poner tus expectativas sobre mí. Soy yo, ¿me sientes? No te has ido nunca me haces sentir mal por ello. No has ido a hacerme reaccionar a la forma en que reaccionas a mí. No me importa, soy yo”, LeBron James comentó: “¡¡ÉL!! Sólidos como vienen”.